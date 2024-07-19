Google Pixel 9 Pro Fold показали на рендерах

Компания Google опубликовала качественные изображения смартфонов Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold, официальный релиз которых запланирован на 13 августа. В случае с Pixel 9 Pro отметим крупный горизонтальный блок основной камеры с тремя модулями и вспышкой, а вот складной смартфон получит четыре модуля основной камеры, а также расцветки Porcelain и Obsidian. Ранее стали известны цены на новые смартфоны от Google. Базовый Pixel 9 обойдется в 900 и 1000 евро за варианты с 128 и 256 ГБ флеш-памяти, а Pixel 9 Pro – в 1100, 1200 и 1330 за версии с 128, 256 и 512 ГБ. Pixel 9 Pro XL в тех же конфигурациях и еще с вариантом на 1 ТБ будет стоить 1200, 1300, 1430 и 1690 евро. Pixel 9 Pro Fold оценят в 1900 и 2039 евро в версиях на 256 и 512 ГБ встроенной памяти.