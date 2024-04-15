Google Pixel 9 будет поддерживать спутниковую связь

Сетевые источники поделились новыми подробностями о флагманских смартфонах Google Pixel 9, выход которых ожидается осенью этого года. Утверждается, что главным нововведением станет модем Exynos Modem 5400, который придет на смену Exynos Modem 5300. Новый модем сможет похвастаться поддержкой спутниковой связи. Пока эта функция есть только у iPhone и некоторых китайских флагманов. Сообщается, что первое время услуга будет доступна лишь пользователям оператора T-Mobile. Google Pixel 9 также прочат 6,03-дюймовый дисплей, металлическую рамку и корпус с размерами 152,8:71,9:8,5 мм или 12 мм с учётом выступающей основной камеры.