Google Pixel 9 не получил зарядку Qi2

Некоммерческая организация Wireless Power анонсировал стандарт беспроводной зарядки Qi2 ещё в январе 2023 года и выпустил его в апреле того же года в полноценный релиз, так что с тех пор технология вызывает море обсуждений на просторах интернета, но на рынке есть всего один смартфон, который может похвастаться поддержкой этой технологии. Совсем недавно смартфон HMD (владеет Nokia) Skyline стал первым и единственным Android-смартфоном с поддержкой Qi2 в мире. Соответственно, многие ожидали, что смартфоны серии Google Pixel 9 также будут поддерживать этот стандарт беспроводной зарядки, но этого не произошло. Google Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL поддерживают только старый стандарт Qi.

Это значит, что хотя эти устройства могут заряжаться беспроводным способом с мощностью до 23 Вт при использовании Pixel Stand, с совместимыми зарядными устройствами, сертифицированными по стандарту Qi EPP, мощность зарядки ограничена 12 Вт вместо 15 Вт, которые можно получить от Qi2. Отсутствие поддержки Qi2 также исключает возможность использования магнитных аксессуаров, подобных MagSafe, с флагманскими моделями серии Pixel 9. Журналисты Android Authority обратились к Google с вопросом о том, почему они решили не внедрять поддержку Qi2 в линейке Pixel 9, на что компания ответила, что старый протокол Qi был более широко доступен на рынке и переход на Qi2 не принёс бы ощутимых преимуществ. Заявление, безусловно, очень спорное, но заслуживает внимания.