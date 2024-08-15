Google Pixel 9 не получил зарядку Qi2

Это значит, что хотя эти устройства могут заряжаться беспроводным способом с мощностью до 23 Вт при использовании Pixel Stand, с совместимыми зарядными устройствами, сертифицированными по стандарту Qi EPP, мощность зарядки ограничена 12 Вт вместо 15 Вт, которые можно получить от Qi2. Отсутствие поддержки Qi2 также исключает возможность использования магнитных аксессуаров, подобных MagSafe, с флагманскими моделями серии Pixel 9. Журналисты Android Authority обратились к Google с вопросом о том, почему они решили не внедрять поддержку Qi2 в линейке Pixel 9, на что компания ответила, что старый протокол Qi был более широко доступен на рынке и переход на Qi2 не принёс бы ощутимых преимуществ. Заявление, безусловно, очень спорное, но заслуживает внимания.