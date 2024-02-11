Google Pixel 9 получит медленный процессор

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружился смартфон Google на базе фирменной платформы Tensor G4. Именно этот процессор будет использоваться во флагманах Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro, которые представят осенью. Аппарат набрал 1082 балла в однопоточном испытании и 3121 балл в многопоточном. Это уровень производительности флагманов на прошлогоднем чипсете Snapdragon 8 Gen 2. То есть, к моменту выхода осенью, когда представят Snapdragon 8 Gen 4, флагманы Google будут уже очень серьезно отставать в мощи от своих конкурентов. Остается надеяться, что за эти несколько месяцев Google успеет доработать свой процессор.

Ранее инсайдер OnLeaks сообщал, что Google Pixel 9 Pro оснастят плоским 6,5-дюймовым экраном с закругленными краями, врезанной селфи-камерой тройной тыльной камерой и корпусом с габаритами 162,7:76,6:8,5 мм.
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