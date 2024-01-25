Google Pixel 9 получит совершенно новый корпус

Данный смартфон также имеет плоские грани со всех сторон, что постепенно становится мировым стандартом, а прямо под вспышкой имеется датчик температуры. Также источник утверждает, что Google уменьшила размеры предстоящего Pixel 9 и у него будет дисплей диагональю 6,1 дюйма, что меньше, чем 6,2-дюймовый дисплей у Pixel 8. Это довольно странный шаг, который пока что сложно объяснить — всё же пользователи любят большие дисплеи и каждому хочется получить максимально удобный в повседневной жизни гаджет. Соответственно, уменьшать диагональ дисплея во флагмане — шаг назад, а не попытка сделать гаджет компактнее. Но, возможно, у компании будет третий гаджет в линейке с большим дисплеем, который будет выступать некой Ultra-версией.