Google Pixel 9 получит совершенно новый корпус

Буквально вчера смартфон Google Pixel 9 Pro продемонстрировали западные инсайдеры на слитых рендерах (это неофициальные рендеры и сама Google никак информацию не подтверждала), показывая дизайн корпуса с закруглениями и плоскими сторонами. Вскоре после этого в сети появились рендеры и базовой версии смартфона, которая выглядит примерно так же, только с другой конфигурацией системы камер. Стоит отметить, что у смартфона Pixel 9 на тыльной панели размещено три камеры. Да, впервые компания Google будет использовать три камеры в базовой модели своего смартфона, и это действительно правильный шаг, особенно для тех, кто не готов платить весьма приличные деньги за Pro-модель только из-за дополнительной камеры.

Данный смартфон также имеет плоские грани со всех сторон, что постепенно становится мировым стандартом, а прямо под вспышкой имеется датчик температуры. Также источник утверждает, что Google уменьшила размеры предстоящего Pixel 9 и у него будет дисплей диагональю 6,1 дюйма, что меньше, чем 6,2-дюймовый дисплей у Pixel 8. Это довольно странный шаг, который пока что сложно объяснить — всё же пользователи любят большие дисплеи и каждому хочется получить максимально удобный в повседневной жизни гаджет. Соответственно, уменьшать диагональ дисплея во флагмане — шаг назад, а не попытка сделать гаджет компактнее. Но, возможно, у компании будет третий гаджет в линейке с большим дисплеем, который будет выступать некой Ultra-версией.