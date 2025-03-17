Google Pixel 9A появился в первых обзорах

За последние месяцы в сеть утекло множество рендеров и изображений смартфона Pixel 9A от компании Google, а теперь появились полноценные видео с демонстрацией ещё не анонсированного смартфона производителя. Например, YouTube-блогеры Sahil Karoul и The Mobile Central опубликовали обзоры Pixel 9A, подтвердив обновлённый дизайн и производительность устройства, о чём ранее говорили все крупные поставщики секретной информации. Собственно, как и сообщали инсайдеры, смартфон Pixel 9A избавился от выступающего блока камер в пользу более плоской тыльной панели. При этом в опубликованных роликах можно увидеть бюджетный смартфон с заметными рамками вокруг слегка увеличенного 6,3-дюймового дисплея, а также аккумулятор ёмкостью 5100 мАч.

В обоих видео представлены снимки и ролики, сделанные предполагаемыми камерами устройства — 48-мегапиксельным основным модулем, 13-мегапиксельным ультрашироким сенсором и 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Дневные фото выглядят чёткими, но, как отмечает The Mobile Central, качество видеосъёмки заметно ухудшается в условиях недостаточного освещения. Официальный анонс Pixel 9A может состояться уже через несколько дней. Ранее издание Android Headlines сообщало, что Google представит смартфон 19 марта в нескольких цветах, но информации про цену пока что нет. При этом если смартфон уже попал в руки блогеров, то можно предположить, что гаджеты уже отправили на склады ритейлерам для продажи.