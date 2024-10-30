Google Pixel 9a получит батарею на 5000 мАч

Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о среднебюджетном смартфоне Google Pixel 9a, официальный релиз которого ожидается в первом квартале следующего года. Итак, устройству приписывают наличие 6,3-дюймового экрана Active с частотой обновления изображения до 120 Гц, фирменной однокристальной системы Tensor G4, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 48 Мп и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камеры разрешением 13 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 18-Вт проводной и 7,5-Вт беспроводной зарядок соответственно, корпуса массой 186 граммов и габаритами 154,7:73,3:8,9 мм. Ориентировочная цена смартфона составляет 500 долларов.

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