Google Pixel 9a слили на первых рендерах

Грядущий смартфон Google Pixel 9a, релиз которого запланирован на весну следующего года, станет доступным дополнением в и без того достаточно богатой линейке смартфонов Pixel 9, которая состоит из устройств Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. И, к счастью, пользователи уже сейчас могут примерно прикинуть, как будет выглядеть будущий смартфон, потому что недавно слитые рендеры на основе CAD-модели довольно наглядно демонстрируют дизайн смартфоны, который сохранит фирменный стиль Pixel, но получит некоторые заметные изменения. Например, в отличие от других моделей Pixel 9 с их заметными выпуклыми камерами, Pixel 9a получил более минималистичным дизайном системы камер — у смартфона имеется лишь небольшой ободок вокруг овального блока камер, но выглядит это куда более аккуратно.

Это может подчёркивать его среднебюджетный статус, выделяя его на фоне флагманских моделей, у которых камеры, объективно, будут лучше. Pixel 9a также, по слухам, получит более толстые рамки вокруг экрана, плоские грани и привычную для серии Pixel необычную расстановку кнопок, включая кнопку питания, которая расположена не там, где все привыкли. Фронтальная камера будет располагаться в отверстии по центру экрана, это стандартное решение. И, в отличие от остальных моделей Pixel 9, Pixel 9a будет работать на Android 15 с самого дня продаж, что на самом деле весомое преимущество. И, естественно, как и вся серия, смартфон будет поддерживаться обновлениями от Google в течение семи лет.