Google Pixel Fold показали на рендерах

В сети уже достаточно давно обсуждают новость о том, что компания Google планирует отправить в продажу свой складной смартфон, но пока что не готова этим заниматься, так как все понимают, что нормально запустить такого рода гаджет очень тяжело. Тем не менее в сети появились рендеры гаджета Google Pixel Fold на основе данных, слитых инсайдерами в сеть. И если смартфон в итоге будет выглядеть именно так, то шансы на успех у него, безусловно, имеются. Например, производитель решил проблему слишком узкого внешнего дисплея при помощи весьма банального решения — он просто сделал устройство чуть шире, чтобы дисплей не получается вытянутым вдоль корпуса, и выглядит это куда более привлекательно, чем у конкурентов. Впрочем, всё остальное точно такое же, как у конкурентов.

Начать стоит с того, что внутри у смартфона расположен достаточно большой диагонали дисплей, который позволяет с комфортом заниматься различными задачами. Например, можно смотреть фильмы или сериалы, общаться в социальных сетях и при этом в соседнем окне следить за движением такси или изучать фотографии. Вариантов, когда складной дисплей имеет преимущества, на самом деле очень много, но сам дисплей имеет определённый срок годности, который требует от пользователя крайне аккуратного обращения. Возможно, через пару поколений ситуация изменится, но пока что говорить о качестве внутреннего гибкого дисплея проблематично, ведь мы даже не видели анонс Google Pixel Fold. Он может случится лишь в следующем году.