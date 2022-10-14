Google Pixel Fold получит гибкий экран от Samsung Сетевые инсайдеры поделились подробностями о складном смартфоне Google, который, предположительно, будет называться Pixel Fold или Pixel Notepad. Утверждается, что аппарат получит гибкий экран от Samsung с габаритами 123:148 мм, разрешением 1840:2208 пикселей, пиковой яркостью в 1200 кд/м2 и частотой обновления 120 Гц. Размер дисплея составит примерно 7,6 дюйма, что соответствует экрану Galaxy Z Fold4. Предыдущие слухи приписывали складному смартфону Google наличие фирменной однокристальной системы Tensor G2 и тройной тыльной камеры с главным датчиком изображения Sony IMX787. Сетевые инсайдеры поделились подробностями о складном смартфоне Google, который, предположительно, будет называться Pixel Fold или Pixel Notepad. Утверждается, что аппарат получит гибкий экран от Samsung с габаритами 123:148 мм, разрешением 1840:2208 пикселей, пиковой яркостью в 1200 кд/м2 и частотой обновления 120 Гц. Размер дисплея составит примерно 7,6 дюйма, что соответствует экрану Galaxy Z Fold4. Предыдущие слухи приписывали складному смартфону Google наличие фирменной однокристальной системы Tensor G2 и тройной тыльной камеры с главным датчиком изображения Sony IMX787. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 21:03 . Продукт - Google Pixel Fold

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