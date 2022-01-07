Google Pixel Fold засветился в бенчмарке

Слухи о складном телефоне Google Pixel появлялись еще в 2019 году. Были некоторые надежды, что в 2021 году поисковый гигант выпустит «Pixel Fold», как его в народе окрестили, но, увы, этого не произошло. В ноябре даже стало известно, что Google, возможно, вообще отказался от проекта, и было бы вопиющим позором, если бы это оказалось правдой. Что ж, появилась новая информация, проливающая свет на текущую ситуацию и служащая признаком того, что Google действительно может выпустить складной телефон, возможно, даже в 2022 году! Дело в том, что энтузиасты из интернета нашли в списке устройств бенчмарка Geekbench складной телефон Google. Pipit, как сообщалось в предыдущих отчетах, является кодовым названием складного Pixel, демонстрирует то, что выглядит как чип Google Tensor, который также используется в Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Список Geekbench 4 показывает систему на чипе, состоящий из двух ядер с частотой 2,8 ГГц, двух ядер с частотой 2,25 ГГц и четырех эффективных ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц. Что касается графического процессора, то это Mali G78. Помимо самого чипсета, в списке характеристик продукта также говорится, что складной телефон Google будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и будет поставляться в вариантах с 256 ГБ и 512 ГБ памяти. Конечно, телефон работает под управлением Android 12 в качестве операционной системы, но что делает эту деталь немного более интересной, так это то, что это не Android 12L. Видимо, операционная система для больших дисплеев пока что не совсем готова.