Google Pixel Stand гораздо больше, чем просто беспроводная зарядка

Google Pixel Stand - это первое беспроводное зарядное устройство от Google, разработанное специально для телефонов Pixel 3.

Его цена в 79 долларов, делает одним из самых дорогих зарядных устройств на рынке, но у него есть несколько интересных функций, которые обещали оправдать цену. Самая большая и самая полезная функция - это возможность использовать Google Assistant во время зарядки Pixel 3. Экран блокировки при установке Pixel 3 на стойку Pixel показывает полезные данные, такие как погода, воспроизведение новостей, установка будильника и многое другое.

Еще одна интересная функция - это автоматическое отключение Always On Display, которое воспринимает ваше окружение и выключает подсветку экрана, когда в комнате становится темно. В комплекте большой 1,5-метровый кабель Type-C. Pixel Stand поставляется с адаптером USB PD на 18 Вт, что обеспечивает более быструю беспроводную зарядку до 10 Вт.

Минималистичный дизайн, круглое дно с овальной наклонной подставкой, делает ее идеальным прикроватным аксессуаром. Вы можете зарядить свой Pixel 3, поместив телефон вертикально или горизонтально. Google Pixel Stand может заряжать любой смартфон с поддержкой Qi.