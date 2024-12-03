Google Pixel Tablet 2 должен был получить 120 Гц и 5G

Судя по последней информации, выпускать в релиз планшетный компьютер Pixel Tablet 2 компания Google, видимо, уже не планирует. Да, это достаточно грустные новости на самом деле, потому что многие ждали релиза этой новинки. Но хорошая новость в том, что информационное издание Android Authority смогло разузнать, какие именно фишки производитель готовил для своего планшетного компьютера нового поколения. Например, если верить этим данным, речь шла про дисплей с высокой частотой обновления, что на самом деле для современных планшетов не является большой новостью. По этой информации, Pixel Tablet 2 должен был получить 10,95-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц, что вдвое больше, чем у предыдущей модели. Разрешение при этом оставалось бы прежним, то есть 2560х1600 пикселей, что сопоставимо с характеристиками любого другого флагмана на рынке.

Камеры устройства также должны были обновиться, но в этом плане прорывов не планировалось, потому что планшет явно не для этого. Примечательно, что Google планировала использовать 5G-модем из серии Pixel 9, но в данном случае производитель хотел отказаться от использования модуля спутниковой связи, тогда как в смартфоне он имеется. Ещё одной интересной функцией должна была стать поддержка подключения внешнего дисплея с разрешением до 4K. Но, к сожалению, по каким-то причинам производитель принял решение планшет в релиз не выпускать, так что конкуренты могут спать спокойно ещё лет пять.
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