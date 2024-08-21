Google Pixel Watch 3 невозможно отремонтировать

Когда речь заходит о концепции одноразовых умных часов, вряд ли в вашем воображении сразу возникает недавно представленная модель Google Pixel Watch 3 флагманского уровня с достаточно высокой стоимость. Однако, по сути, именно таким часы и являются — одноразовым продуктом, который можно эксплуатировать, пока он работает, но который придётся выбросить при первой же поломке. Дело в том, что сегодня компания Google официально подтвердила, что умные часы Pixel Watch 3, как и обе предыдущие версии устройства, совершенно не подлежат ремонту. Если с вашими часами возникнет какая-либо проблема, устройство не будет отремонтировано — вам просто выдадут замену.

И на фоне всех разговоров о том, как новая коробка для смартфонов Pixel стала более экологичной, или как производители смартфонов якобы спасают планету, заставляя вас доплачивать за зарядное устройство (отправляя его отдельно в дополнительной упаковке), такая политика в отношении электронного устройства выглядит довольно странно и вызывает вопросы об экологическом ущербе. Ведь в каждых умных часах есть аккумуляторная батарея, которую пока что нельзя утилизировать или переработать — её просто закопают в землю. При этом информации о том, что будет происходить с вышедшими из строя часами, пока что нет, но можно лишь надеяться, что производитель хотя бы частично будет перерабатывать уже использованиые материалы. Да и в целом странно, что гаджет полностью не пригоден для ремонта ни в каком виде.
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