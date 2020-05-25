Google Podcasts теперь работает на Apple CarPlay

Устройство Apple CarPlay, которое позволяет пользователю автомобиля запускать различный контент и прочие службы для развлечения или работы, обзавелось новой функцией. Дело в том, что ранее компания делала серьезный упор на собственные сервисы и не пускала конкурентов. К примеру, слушать подкасты можно было только через фирменное приложение, тогда как сторонние сервисы все были недоступны на данном продукте. Теперь же ситуация изменилась, так как приложение Google Podcasts теперь обладает поддержкой Apple CarPlay. Это значит, что если вы привыкли слушать подкасты через сервис поискового гиганта, то теперь у вас такая возможность будет и она позволит действительно с комфортом наслаждаться поездками по миру или стране.