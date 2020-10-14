Google Stadia получит крупное обновление

Буквально недавно пользователи сервиса Google Stadia жаловались на то, что производитель не сильно радует качественным контентом и что в целом ассортимент игровых продуктов весьма скромный, хотя хотелось бы больше интересного. Теперь разработчики, которые отвечают за продвижение Google Stadia, рассказали о том, что производитель планирует в ближайшее время три дня анонсировать различные проекты в разных жанрах. Об аппаратной составляющей продукта, естественно, никто не рассказывает, так как она не будет меняться еще весьма продолжительное время. Но вот если вы владелец приставки и хотите получить новые игры, то совсем скоро можно будет говорить о том, сколько новых игр выйдет на платформе Google Stadia и когда они будут доступны.

Комментарии и отзывы Google Stadia
Обзоры:
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышкаОбзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка
Лучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 ProЛучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 Pro
Обзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкой
Новости:
Выбираем подарок для женщины

Довольно часто приходится покупать ...
SPC Gear представила две игровые мыши LIX Onyx White и LIX Plus Onyx White в белом исполнении

SPC Gear представила две игровые мыши LIX Onyx White и LIX Plus Onyx White в белом исполнении. ...
Cooler Master расширила цветовую гамму игровой мыши MM711

Cooler Master расширила цветовую гамму игровой мыши MM711. На данный момент, новая расцветка выпущена тол...
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Лучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds LiteЛучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds Lite
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкойОбзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкой
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
Лучшая рация. Baofeng UV-5R 8WЛучшая рация. Baofeng UV-5R 8W
Redmi 9A в версии 4/64 ГБ вышел в Китае...
Redmi 9A в версии 4/64 ГБ вышел в КитаеПринадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi выпустил в Китае топовую версию бюджетного смартфона Redmi 9A, ...
Logitech G Pro X Wireless Lightspeed нов...
Logitech G Pro X Wireless Lightspeed новКомпания Logitech представила новую беспроводную игровую гарнитуру Logitech G Pro X Wireless Lightspeed. ...
Sony A7C новая сверхкомпактная беззеркал...
Sony A7C новая сверхкомпактная беззеркалSony анонсировала новую компактную полнокадровую камеру под названием A7C. ...
Представлен стильный монитор AOC U32U1 ...
Представлен стильный монитор AOC U32U1 Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью U32U1, за дизайн которого ответственно агентство Stu...
Смартфон-долгожитель Vivo Y20 вышел в Ро...
Смартфон-долгожитель Vivo Y20 вышел в РоКомпания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y20, который оценен в 13 990 рублей. При этом...
Mi TV 4A 32 представлен в Индии...
Mi TV 4A 32 представлен в ИндииУмные телевизоры компании Xiaomi достаточно популярны по всему миру, так как они стоят вполне адекватных ...
Подбираем чехол для Huawei Honor 9A (MOA...
Подбираем чехол для Huawei Honor 9A (MOAВ последнее время многие пользователи приобретают себе смартфоны, после чего спустя какое-то время замеча...
Китайский регулятор одобрил выход Redmi ...
Китайский регулятор одобрил выход Redmi Китайский регулятор 3С сертифицировал смартфон с кодовым наименованием Xiaomi M2007J22C. Предполагается, ...
ASUS анонсировала игровую клавиатуру ROG...
ASUS анонсировала игровую клавиатуру ROGНа этой неделе компания ASUS представила игровую периферию. Игровая клавиатура ASUS ROG STRIX SCOPE RX ра...
MSI представила первый ноутбук с сертифи...
MSI представила первый ноутбук с сертифиMSI удваивает число профессионалов своего дела, представив последнюю линейку ноутбуков. ...
Компания Primus представила игровую клав...
Компания Primus представила игровую клавКомпания Primus представила игровую клавиатуру Ballista 300P. К сожалению представлена лишь в Аргентине. ...
ZTE Axon 20 5G готовится удивить аудитор...
ZTE Axon 20 5G готовится удивить аудиторКакое-то время назад пользователи активно обсуждали тот факт, что крупные компании уже тестируют установк...
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для AppleОбзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor