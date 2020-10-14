Google Stadia получит крупное обновление

Буквально недавно пользователи сервиса Google Stadia жаловались на то, что производитель не сильно радует качественным контентом и что в целом ассортимент игровых продуктов весьма скромный, хотя хотелось бы больше интересного. Теперь разработчики, которые отвечают за продвижение Google Stadia, рассказали о том, что производитель планирует в ближайшее время три дня анонсировать различные проекты в разных жанрах. Об аппаратной составляющей продукта, естественно, никто не рассказывает, так как она не будет меняться еще весьма продолжительное время. Но вот если вы владелец приставки и хотите получить новые игры, то совсем скоро можно будет говорить о том, сколько новых игр выйдет на платформе Google Stadia и когда они будут доступны.