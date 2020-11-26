Google TV блокирует Netflix

В последнее время крупные производители электроники и сервисы, предоставляющие различные услуги, стали активно конкурировать друг с другом, так как пользователей все больше, а значит, нужно завоевывать аудиторию. Однако некоторые разработчики решили работать над конкуренцией не совсем честно, делая упор на совершенно другие вещи. например, компания Google помимо того, что выводит предложения своих сервисов всегда выше конкурентов, теперь еще и блокирует контент некоторых сервисов. К примеру, приставка Google TV теперь блокирует предложения от Netflix, которые должны появляться при запросе того или иного сериала из интернета. Вероятно, это позволяет производителю легче зарабатывать на просмотрах, но сам факт блокировки огорчает.