Google Tensor G5 выпустят на новом технологическом процессе

В слитом в сеть документе указано название нового процессора и здесь же можно заметить индекс A0 — это первый этап разработки, поэтому он будет тестироваться на наличие проблем и не является окончательным вариантом для розничных устройств. Специалисты предполагают, что от процесса тестирования до серийного производства пройдёт примерно год как минимум. Также стоит обратить своё внимание на название Tessolve — именно эта компания отвечает за тестирование новых процессоров от компании Google. При этом Google не полностью отказалась от Samsung — 16 ГБ оперативной памяти производятся на заводах Samsung Electronics, при этом серия Pixel 9, по слухам, станет первым поколением, которое предложит опцию с 16 ГБ оперативной памяти.