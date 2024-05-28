Google Tensor G5 выпустят на новом технологическом процессе

По состоянию на текущий момент все процессоры линейки Tensor, включая и предстоящий Tensor G4, были основаны на чипах Exynos и производились на фабриках компании Samsung. Однако, если верить информации инсайдеров, компания Google активно работает над собственным дизайном и, как сообщается, планирует уйти от производственных мощностей компании Samsung. Сегодня западным журналистам удалось раздобыть торговую запись, которая предоставляет первое доказательство того, что Tensor G5 будет производиться на фабриках TSMC. Чип G5 будет использоваться в серии Pixel 10, которая выйдет в конце 2025 года, если всё пойдет по плану, и для нового флагмана производитель решил задействовать передовой технологический процесс.

В слитом в сеть документе указано название нового процессора и здесь же можно заметить индекс A0 — это первый этап разработки, поэтому он будет тестироваться на наличие проблем и не является окончательным вариантом для розничных устройств. Специалисты предполагают, что от процесса тестирования до серийного производства пройдёт примерно год как минимум. Также стоит обратить своё внимание на название Tessolve — именно эта компания отвечает за тестирование новых процессоров от компании Google. При этом Google не полностью отказалась от Samsung — 16 ГБ оперативной памяти производятся на заводах Samsung Electronics, при этом серия Pixel 9, по слухам, станет первым поколением, которое предложит опцию с 16 ГБ оперативной памяти.
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