Google больше не будет поддерживать умные очки Glass Explorer Edition

Компания Google приняла решение полностью прекратить поддержку умных очков Google Glass Explorer Edition с 25 декабря следующего года. Пользователи получат финальное обновление, которое необходимо установить вручную.

Glass больше не получит доступ к внутренним службам, а также возможность использовать вашу учетную запись Google - так что больше нет Gmail, YouTube и т. д.

Устройство по-прежнему будет иметь возможность сопряжения с телефоном через Bluetooth и сохранит некоторые функции, такие как фото и видео, а также запуск загруженных приложений.