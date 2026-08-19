Google будет выпускать все смартфоны во Вьетнаме

Согласно новой информации, компания Google намерена полностью отказаться от производства устройств Pixel в Китае уже в следующем году. Речь идёт не только о смартфонах, но и о смарт-часах и беспроводных наушниках. В последние годы Google активно наращивала производственные мощности во Вьетнаме и Индии, стремясь снизить зависимость от Китая. Однако значительная часть устройств Pixel по-прежнему производится на китайских предприятиях. Ожидается, что полный переход произойдёт в 2027 году благодаря успешному освоению производства смартфонов Pixel во Вьетнаме в этом году. Поскольку выпуск смартфонов сложнее производства смарт-часов и наушников, Google теперь уверена, что сможет полностью перенести производство за пределы Китая.

Если планы Google реализуются, компания станет вторым крупным мировым производителем смартфонов, который полностью уйдёт от производства в Китае — после Samsung. Для Google такой шаг относительно прост, поскольку компания не продаёт смартфоны на китайском рынке. При этом, по данным источника, в этом году Google планирует поставить на 8–10% больше смартфонов Pixel, чем годом ранее, когда объём поставок составил 12 млн устройств. Чтобы снизить давление на цены чипов памяти, Google якобы объединяет заказы чипов памяти для своего облачного бизнеса с заказами для смартфонов во время переговоров с крупнейшими производителями памяти — Samsung, SK Hynix и Micron. Это позволяет снизить стоимость отдельного чипа.