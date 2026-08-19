Google будет выпускать все смартфоны во Вьетнаме

Согласно новой информации, компания Google намерена полностью отказаться от производства устройств Pixel в Китае уже в следующем году. Речь идёт не только о смартфонах, но и о смарт-часах и беспроводных наушниках. В последние годы Google активно наращивала производственные мощности во Вьетнаме и Индии, стремясь снизить зависимость от Китая. Однако значительная часть устройств Pixel по-прежнему производится на китайских предприятиях. Ожидается, что полный переход произойдёт в 2027 году благодаря успешному освоению производства смартфонов Pixel во Вьетнаме в этом году. Поскольку выпуск смартфонов сложнее производства смарт-часов и наушников, Google теперь уверена, что сможет полностью перенести производство за пределы Китая.

Если планы Google реализуются, компания станет вторым крупным мировым производителем смартфонов, который полностью уйдёт от производства в Китае — после Samsung. Для Google такой шаг относительно прост, поскольку компания не продаёт смартфоны на китайском рынке. При этом, по данным источника, в этом году Google планирует поставить на 8–10% больше смартфонов Pixel, чем годом ранее, когда объём поставок составил 12 млн устройств. Чтобы снизить давление на цены чипов памяти, Google якобы объединяет заказы чипов памяти для своего облачного бизнеса с заказами для смартфонов во время переговоров с крупнейшими производителями памяти — Samsung, SK Hynix и Micron. Это позволяет снизить стоимость отдельного чипа.
Смартфон Xiaomi 17T Pro оценили в 900 евро …
Компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского смартфона Xiaomi 17T Pro, который основан на 3-нанометров…
Смартфон IQOO Neo 11 Ultra…
Компания iQOO раскрыл новые подробности о смартфоне iQOO Neo 11 Ultra, который будет представлен 18 авгус…
Продажи смартфонов выросли на 2% несмотря на кризис памяти…
В первом квартале 2026 года в Европе было отгружено 33 миллиона смартфонов — об этом сообщило аналитическ…
HUAWEI Nova 16 показали на пресс-рендерах …
Компания HUAWEI объявила, что смартфоны серии Nova 16 будут официально представлены в Китае 1 июня. В сер…
Процессор Exynos 2700 перешагнёт отметку в 4,0 ГГц…
Ранее компания Samsung заявляла, что разработка процессора Exynos 2700 идёт без каких-либо серьёзных проб…
Redmi раскрыла характеристики смартфона Note 17 Pro…
Компания Redmi раскрыла новые подробности о Redmi Note 17 Pro перед официальной презентацией, которая сос…
Официально: Motorola Edge 70 Pro+ готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что 4 июня в Индии будет представлен смартфон Motorola Edge 70 Pro+. Инсайдер…
Представлен смартфон Nothing Phone 4b…
Компания Nothing пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Phone (4b), которая базируется …
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor