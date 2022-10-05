Google добилась незначительных успехов на рынке смартфонов

Многие аналитики мобильного рынка уверенно говорят о том, что компания Google активно работает над развитием своего мобильного сегмента, так что в обозримом будущем производитель войдет в десятку лидеров. Но на самом деле это совершенно не так — сегодня появились отчёты от крупных специалистов, которые заявили, что Samsung за один отчётный год продаёт столько смартфонов, что компании Google пришлось бы потратить шестьдесят лет на то, чтобы продать столько же своей продукции. Только вдумайтесь — то, что Google продаст за 60 лет, корейский гигант продает всего за один год. Соответственно, говорить о каком-то невероятном успехе пока что слишком рано, особенно на фоне конкурентов со стороны китайских брендов.

И причин на довольно посредственный успех на самом деле предостаточно — нужно понимать, что смартфоны Pixel на самом деле достаточно дорогие. Это флагманы, безусловно, которые продаются дешевле конкурентов, но всё равно это слишком дорого. При этом хотя компания и называет каждое новое поколение флагманским гаджетом, характеристики у продуктов нового поколения довольно посредственные. В результате смартфоны компании покупают только редкие фанаты, которые хотят получать самую свежую версию операционной системы Android или хотят снимать на камеру с отличным качеством. Всё остальное на этих смартфонах уступает конкурентам за те же деньги, вот и продажи в итоге растут не так уж сильно. Но, конечно, мы рады, что Google старается в этом направлении.
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