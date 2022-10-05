Google добилась незначительных успехов на рынке смартфонов

И причин на довольно посредственный успех на самом деле предостаточно — нужно понимать, что смартфоны Pixel на самом деле достаточно дорогие. Это флагманы, безусловно, которые продаются дешевле конкурентов, но всё равно это слишком дорого. При этом хотя компания и называет каждое новое поколение флагманским гаджетом, характеристики у продуктов нового поколения довольно посредственные. В результате смартфоны компании покупают только редкие фанаты, которые хотят получать самую свежую версию операционной системы Android или хотят снимать на камеру с отличным качеством. Всё остальное на этих смартфонах уступает конкурентам за те же деньги, вот и продажи в итоге растут не так уж сильно. Но, конечно, мы рады, что Google старается в этом направлении.