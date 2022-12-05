Google готовит к релизу Pixel Fold

В последнее время все крупные производители смартфонов выпускают свои складные гаджеты, так как за этим, вероятно, будущее индустрии и отставать от конкурентов никому не хочется. При этом среди всех крупных производителей только Google пока что не показала свой складной смартфон, хотя у компании явно есть все ресурсы и возможности для выполнения поставленной задачи. Соответственно, есть мнение, что на самом деле компания уже работает в этом направлении, но результата ещё нет. При этом инсайдерам это не мешает сливать в сеть данные про грядущий Pixel Fold, так как устройство, очевидно, уже тестируется. Например, сейчас инсайдеры рассказали новость о том, что гаджет от Google получит 12 гигабайт оперативной памяти — других альтернатив не будет.

Также смартфон получит фирменный процессор Google Tensor G2, который обладает внушительной производительностью, но, конечно, лишь в определённых сферах. Например, в играх этот процессор гораздо проще, чем конкуренты, но в плане обработки фотографий и прочих функций, связанных с искусственным интеллектом, процессор Google справляется с поставленными задачами гораздо эффективнее. Соответственно, если производитель сделает хороший дисплей, который выдержит активную эксплуатацию, плюс поставит то железо, о котором говорят инсайдеры, то в конечном итоге получится весьма производительное решение. Вопрос только в стоимости и софте, который должен быть адаптирован под эти задачи гибкого смартфона.
TSMC уже готова продавать технологический процесс в 3 наноме…
Вчера компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, она же TSMC, официально отчиталась о своих пла…
Представлены смартфоны Redmi 11 Prime и Prime 5G…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделями Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G, которые отл…
Xiaomi Civi 2 заказали уже 100 тысяч человек …
Вчера компания Xiaomi раскрыла дату официального релиза Xiaomi Civi 2, а уже сегодня появились первые дан…
В iOS 16.2 нашли поддержку 5G, но только в Индии…
Несмотря на то, что технологии сотовой связи пятого поколения активно развиваются и буквально в каждом см…
Флагман iQOO 11 оснастят 144-Гц экраном …
Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о смартфоне iQOO 11, который еще не был представлен официально. Ит…
Смартфон Realme 10 5G оценен в 180 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 10 5G, главным отличием которой от предст…
Опубликованы фото с 75-мм модуля камерофона Xiaomi 13 Pro…
Вскоре после фотографий, сделанных на главный модуль основной камеры Xiaomi 13 Pro, в сети появились сним…
Смартфон Oppo A17 оценен в 10 тысяч рублей …
Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A17, рекомендованная цена которого составляет…
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor