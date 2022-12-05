Google готовит к релизу Pixel Fold

В последнее время все крупные производители смартфонов выпускают свои складные гаджеты, так как за этим, вероятно, будущее индустрии и отставать от конкурентов никому не хочется. При этом среди всех крупных производителей только Google пока что не показала свой складной смартфон, хотя у компании явно есть все ресурсы и возможности для выполнения поставленной задачи. Соответственно, есть мнение, что на самом деле компания уже работает в этом направлении, но результата ещё нет. При этом инсайдерам это не мешает сливать в сеть данные про грядущий Pixel Fold, так как устройство, очевидно, уже тестируется. Например, сейчас инсайдеры рассказали новость о том, что гаджет от Google получит 12 гигабайт оперативной памяти — других альтернатив не будет.

Также смартфон получит фирменный процессор Google Tensor G2, который обладает внушительной производительностью, но, конечно, лишь в определённых сферах. Например, в играх этот процессор гораздо проще, чем конкуренты, но в плане обработки фотографий и прочих функций, связанных с искусственным интеллектом, процессор Google справляется с поставленными задачами гораздо эффективнее. Соответственно, если производитель сделает хороший дисплей, который выдержит активную эксплуатацию, плюс поставит то железо, о котором говорят инсайдеры, то в конечном итоге получится весьма производительное решение. Вопрос только в стоимости и софте, который должен быть адаптирован под эти задачи гибкого смартфона.