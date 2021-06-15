Google готовит новую мощную версию Pixel Stand

Мало кто знает, но Google выпустила собственное беспроводное зарядное устройство, получившее название Pixel Stand. На момент запуска в 2018 году это было одно из немногих беспроводных зарядных устройств, поддерживающих выходную мощность 10 Вт, и единственное, которое работало с собственными устройствами Pixel от Google. И, что самое удивительное, с тех пор производитель никак не улучшил данное устройство — пока смартфоны линейки улучшались от года к году, беспроводная зарядка застыла на уровне 2018 года. Скорее всего, смартфон Pixel 6 может изменить данную ситуацию, так как инсайдеры сообщают, что смартфон выйдет в продажу со свежей версией подставки Pixel Stand.

Частично это может быть связано с якобы нестандартным дизайном смартфона — производитель оборудует своё устройство новым типом тыльной панели, которая позволит использовать быструю беспроводную зарядку. Более того, в превью и бета-версиях Android 12 были намеки на то, что производитель готовит новую версию Pixel Stand, но до сих пор нет никакой официальной информации относительно этого продукта. В сети есть информация от инсайдеров о том, что данная беспроводная зарядка предоставит пользователю более высокую мощность, но на самом деле это весьма спорно, так как тогда смартфон нужно будет оборудовать дополнительной системой охлаждения — в процессе зарядки смартфон обычно достаточно сильно нагревается, а если зарядка ещё и будет более мощной, то можно перейти дозволенную черту.