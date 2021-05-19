Google готовит разработчиков ПО к складным смартфонам

Изначально, когда компания Samsung только начала работу в направлении создания складного смартфона, компания Google активно сотрудничала с южнокорейским гигантом, чтобы адаптировать свою операционную систему под нужды складного устройства. Вскоре после этого смартфон действительно отправили в продажу и его прошивка была отлично оптимизирована под нужды складного устройства — вам было достаточно открыть экран, чтобы получить развёрнутый интерфейс в планшетном варианте. Однако никакой оптимизации приложений или софта под новые экраны не было, так что пользователи остались не очень довольны данным экспериментом. Теперь в Google подготовили новые инструменты, чтобы разработчики приложений могли удобнее разрабатывать софт именно для складных экранов.

Пока что это лишь небольшой и достаточно простой набор инструментов, который в будущем будут активно разрабатывать и улучшать. Но уже сейчас авторы приложений могут адаптировать свой софт, чтобы на устройстве со сгибаемым экраном он выглядел более привлекательно и уместно. Особенно это полезно приложениям для видеосвязи, так как без оптимизации картинка обычно складывается пополам, из-за чего пользоваться смартфоном банально неудобно. Будем надеяться, что большее количество приложений позволит разработчикам чаще выпускать складные флагманы и они перестанут быть чем-то удивительным и слишком дорогим, особенно если учитывать, что сейчас на рынке моделей уже предостаточно.