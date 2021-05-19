Google готовит разработчиков ПО к складным смартфонам

Изначально, когда компания Samsung только начала работу в направлении создания складного смартфона, компания Google активно сотрудничала с южнокорейским гигантом, чтобы адаптировать свою операционную систему под нужды складного устройства. Вскоре после этого смартфон действительно отправили в продажу и его прошивка была отлично оптимизирована под нужды складного устройства — вам было достаточно открыть экран, чтобы получить развёрнутый интерфейс в планшетном варианте. Однако никакой оптимизации приложений или софта под новые экраны не было, так что пользователи остались не очень довольны данным экспериментом. Теперь в Google подготовили новые инструменты, чтобы разработчики приложений могли удобнее разрабатывать софт именно для складных экранов.

Пока что это лишь небольшой и достаточно простой набор инструментов, который в будущем будут активно разрабатывать и улучшать. Но уже сейчас авторы приложений могут адаптировать свой софт, чтобы на устройстве со сгибаемым экраном он выглядел более привлекательно и уместно. Особенно это полезно приложениям для видеосвязи, так как без оптимизации картинка обычно складывается пополам, из-за чего пользоваться смартфоном банально неудобно. Будем надеяться, что большее количество приложений позволит разработчикам чаще выпускать складные флагманы и они перестанут быть чем-то удивительным и слишком дорогим, особенно если учитывать, что сейчас на рынке моделей уже предостаточно.
Комментарии и отзывы Google
HUAWEI Band 6 полностью просочился перед...
Перед официальным анонсом, дизайн и основные характеристики просочились в сети фитнес-трекера HUAWEI Band...
Характеристики OPPO A54 5G утекли в сеть...
Японский оператор au раскрыл характеристики смартфона OPPO A54, который еще не был представлен официально...
OnePlus 9 продали тиражом 2 миллиона ещё...
Уже не новость, что OnePlus официально объявит о серии OnePlus 9 23 марта, в то время как она будет запущ...
Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить около 30 ...
В каталоге одного из отечественных ритейлеров появились цена на новые смартфоны Xiaomi. Итак, китайская в...
XGIMI анонсирует проекторы Horizon и Hor...
Компания XGIMI анонсирует два новых проектора Horizon и Horizon Pro нового поколения. ...
Безумно красивые OnePlus Watch Cobalt Li...
Компания OnePlus недавно анонсировала новое специальное издание OnePlus Watch — устройство сначала показа...
ZTE представит свою прошивку MyOS 30 мар...
ZTE, китайская технологическая компания, сегодня официально анонсировала свой новый интерфейс мобильной о...
Бюджетный смартфон OPPO A35 получит 4 ГБ...
Китайский оператор China Telecom раскрыл характеристики смартфона OPPO A35, который еще не был представле...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor