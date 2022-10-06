Google официально представила Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Например, посмотрите на дизайн этого устройства — это тот же корпус, что и поколение назад, лишь с минимальными изменениями. Выглядит решение действительно привлекательно, но с точки зрения инноваций это скучный смартфон. Также хотелось бы отметить, что гаджет поставляется со встроенной и бесплатной функцией VPN, которая позволяет подключаться к различным ресурсам удалённо и без боязни слить свои данные кому-либо. Это на самом деле крутая функция, но помимо этого ничего удивительного выделить не получается. Видимо, компания просто не желает захватывать рынок смартфонов, оставаясь производителем достаточно нишевых устройств. Будем надеяться, что в обозримом будущем ситуация изменится, но пока что имеем то, что имеем и не более.