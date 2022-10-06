Google официально представила Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Только что компания Google официально представила миру свои новые смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые, правда, давно слили в сеть инсайдеры. Соответственно, удивлять пользователей довольно трудно, когда все данные давно известны, и именно из-за этого, возможно, презентация компании оказалась настолько скучной. Например, представители Google рассказали о том, что у их смартфона Pixel 7 и Pixel 7 Pro есть улучшенная система камер с новыми датчиками, плюс теперь алгоритмы умнее обрабатывают фотографии в ночное время суток — это очень важный момент для тех, кто хочет снимать именно ночью. Другое дело, что помимо улучшения датчиков камеры производитель практически ничего и не показал — все разработки старые.

Например, посмотрите на дизайн этого устройства — это тот же корпус, что и поколение назад, лишь с минимальными изменениями. Выглядит решение действительно привлекательно, но с точки зрения инноваций это скучный смартфон. Также хотелось бы отметить, что гаджет поставляется со встроенной и бесплатной функцией VPN, которая позволяет подключаться к различным ресурсам удалённо и без боязни слить свои данные кому-либо. Это на самом деле крутая функция, но помимо этого ничего удивительного выделить не получается. Видимо, компания просто не желает захватывать рынок смартфонов, оставаясь производителем достаточно нишевых устройств. Будем надеяться, что в обозримом будущем ситуация изменится, но пока что имеем то, что имеем и не более.
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