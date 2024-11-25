Google отменила разработку Pixel Tablet 3

Вчера информационное издание Android Headlines сообщило, что компания Google отменил разработку планшета Pixel Tablet 3 ещё до анонса второго поколения. Это значит, что выпущенный в прошлом году Pixel Tablet, скорее всего, останется единственной моделью в этой линейке, а Google вновь выходит из сегмента планшетов — второй раз за последние пять лет. В лучшем случае нас ждёт длительная пауза до следующей попытки. И если информация верна, это свидетельствует о том, что продажи Pixel Tablet оказались настолько низкими, что дальнейшие инвестиции в новую модель стали нецелесообразными. Кроме того, на прошлой неделе появлялись слухи о разработке новых функций и аксессуаров для теперь уже закрытого проекта, что даже немного грустно.

При этом, что не исключено, вместо самостоятельных полноценных планшетов Google сосредоточит усилия на устройствах с большими экранами через своё подразделение Nest, развивая линейки Nest Hub и Hub Max. Это может стать новой стратегией компании в данном сегменте, потому что технологии умного дома в последнее время развиваются очень быстро. При этом уход производителя с рынка планшетов говорит о том, что Google будет не так уж активно разрабатывать операционную систему для этого рынка электроники, что негативно скажется в том числе и на других производителях, которые зависят от Google. Да и немного странно, что та же Samsung может выпускать планшеты и успешно их продавать, а поисковой гигант столько лет натыкается на провалы.
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