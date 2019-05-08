Google показала the Nest Hub Max

Довольно часто в последнее время производители начали говорить о технологиях умного дома и о продуктах, которые можно реализовать таким образом. Например, сейчас можно поставить умные лампочки и они будут отлично экономить вам энергию, включаться и выключаться по заданному времени. Можно управлять термостатом, переключать разные режимы работы кондиционера, включать или выключать бытовую технику. Теперь компания Google выпустила в свет специальную базовую станцию под названием the Nest Hub Max, которая может похвастаться диагональю дисплея в 10 дюймов и позволяет вам подключить все устройства умного дома. С этого устройства вы можете управлять всем своим домом без каких-либо трудностей и дополнительного оборудования.