Google представил новую медиаприставку Chromecast with Google TV

Поисковой гигант Google анонсировала новый «Chromecast с Google TV», потоковый ключ, похожий на предыдущие устройства Chromecast, но теперь с собственным интерфейсом и пультом дистанционного управления.

В пульте есть встроенный акселерометр, который потенциально может быть использован в играх. Пульт ДУ подключается к Chromecast через Bluetooth, а также имеет ИК-порт для телевизора, звуковых панелей и приемников.

Chromecast с аппаратным обеспечением Google TV имеет дизайн, аналогичный предыдущему Chromecast, но только немного более вытянутый. Кабель HDMI подключается непосредственно к телевизору или AV-ресиверу и может получать питание через прилагаемый USB-адаптер с новым разъемом USB-C.

Сам медиаплеер имеет габариты 162 х 61 х 12,5 мм и весит всего 55 г. Он поддерживает видео в разрешении 4K при 60 к/с, также тут есть поддержка HDR, HDR10 и HDR10+. Chromecast с Google TV будет доступен на моделях телевизоров от Sony и других партнеров по ОС Android TV в 2021 году. Новинка оценена в $ 50.
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