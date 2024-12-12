Google представила AR-версию Android

Компания Google вновь пытается завоевать рынок гарнитур дополненной реальности, представив Android XR — новую операционную систему, разработанную специально для устройств из сегмента extended reality, то есть для шлемов и умных очков. Компания уже сотрудничает с Samsung и другими производителями оборудования для разработки этих устройств, а также уже сделала Android XR доступной для разработчиков, чтобы к моменту релиза гаджетов в следующем году уже было предостаточно приложений. На данный момент подробностей о том, как именно будет работать Android XR и чем она отличается от обычной версии Android, не так много. Известно лишь то, что компания Google разрабатывает версии своих приложений вроде Maps, Photos и YouTube с поддержкой XR-опыта, когда интерфейс приложения накладывается поверх реального мира.

Кроме того, готовится версия браузера Chrome с функцией многозадачности в режиме мультиоконного отображения. И, что самое интересное, Android XR также будет поддерживать приложения для смартфонов и планшетов из Google Play, аналогично тому, как Apple адаптировала iPad-приложения для Vision Pro. Но стоит напомнить, что компания уже больше десяти лет пытается добиться успеха в сфере гарнитур дополненной реальности — были проекты Glass, Cardboard и Daydream, которые предлагали интересные идеи, но не получили широкого признания. Возможно, в этот раз производителю удастся сделать нечто интересное, но пока что рано делать выводы.