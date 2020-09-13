Google представила Android 11 Go Edition для телефонов начального уровня

После того как компания Google выпустила Android 11 для некоторых телефонов, теперь же анонсировала Android 11 Go Edition для телефонов начального уровня. ч

Компания поделилась информации, что приложения будут запускаться на 20% быстрее на Android 11 (Go Edition), чем на Android 10 (Go Edition). Это упростит пользователям переключение между приложениями.

Android 11 (Go Edition) также поставляется с новыми функциями конфиденциальности, которые упрощают управление когда передаются данные на устройстве. Функция одноразового разрешения дает пользователям возможность предоставлять приложению доступ к определенным датчикам для одного экземпляра.

Android 11 (Go Edition) будет доступен на всех новых устройствах с объемом памяти до 2 ГБ. При расширении до 2 ГБ пользователи смогут запускать еще три-четыре приложения в фоновом режиме. Android (Go Edition) на устройствах 2 ГБ будет иметь до 900 МБ дополнительного свободного места для хранения.