Google представила более мощную и доступную гарнитуру дополненной реальности Glass

Google представила новую версию своей бизнес-ориентированной гарнитуры Glass дополненной реальности. Glass Enterprise Edition 2 стоит $ 999, он не продается напрямую потребителям. У него новый процессор, улучшенная камера, порт USB-C для быстрой зарядки и множество других обновлений.

Базовый дизайн стекла не сильно изменился. Это все еще относительно простой экранный дисплей. Но он получил ускорение обработки благодаря чипу Qualcomm Snapdragon XR1, который предназначен для дополненной и виртуальной реальности. Благодаря мощности XR1 новая гарнитура Glass может включать «компьютерное зрение и расширенные возможности машинного обучения». Glass также теперь работает на Android с поддержкой Android Enterprise Mobile Device Management.

Enterprise Edition 2 стоит $ 999 долларов, она недешевая, но все же значительно доступнее, чем оригинальная версия Explorer Edition за $ 1500.