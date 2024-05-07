Google представила смартфон Pixel 8a

Сегодня компания Google официально представила смартфон Pixel 8a — самого доступного представителя линейки Pixel 8. Pixel 8a получил обновлённый дизайн (в сравнении с предыдущей моделью), который больше соответствует новым Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Квадратные края ушли в прошлое — их заменили более скруглённые углы. Пластиковая задняя панель и алюминиевая рамка получили гладкую матовую текстуру, а спереди используется стекло Gorilla Glass 3 от Corning. Кроме того, смартфон получил степень защиты IP67 от пыли и влаги, он оснащён новым 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400x1800 и частотой обновления 120 Гц.

Этот дисплей способен демонстрировать яркость до 1400 нит при воспроизведении HDR-контента. На задней панели Pixel 8a расположена двойная камера, состоящая из 64-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f/1.89 и 13-мегапиксельной широкоугольной камеры с диафрагмой f/2.2. На фронтальной панели установлена 13-мегапиксельная камера — стоит отметить, что все камеры способны снимать видео в 4K со скоростью 30 кадров в секунду, а основные камеры также поддерживают запись видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Также важно отметить, что Pixel 8a работает на процессоре Tensor G3 от Google с дополнительным процессором безопасности Titan M2, он получил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и встроенную память на 128 ГБ или 256 ГБ формата UFS 3.1. Стоит смартфон от 500 долларов и за эти деньги он предоставляет внушительный перечень различных преимуществ.
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