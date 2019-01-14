Google прекращает производство Chromecast Audio. Chromecast Audio - это небольшой и доступный способ потоковой передачи звука с телефона на пару активных динамиков с линейным или оптическим входом.

Устройство позволяет передавать аудио из поддерживаемых приложений по сети на устройство, которое затем можно было воспроизводить через динамики. В связи с тем, что все больше и больше устройств добавляют встроенную поддержку Chromecast, а также такие устройства, как интеллектуальные колонки, Google не видит смысла в продолжении продаж Chromecast Audio или даже в выпуске новой версии.