Google прекращает производство Chromecast Audio

2019-01-14, Автор - Ganibal; Продукт - Chromecast Audio; [65]
Google прекращает производство Chromecast Audio. Chromecast Audio - это небольшой и доступный способ потоковой передачи звука с телефона на пару активных динамиков с линейным или оптическим входом.

Устройство позволяет передавать аудио из поддерживаемых приложений по сети на устройство, которое затем можно было воспроизводить через динамики. В связи с тем, что все больше и больше устройств добавляют встроенную поддержку Chromecast, а также такие устройства, как интеллектуальные колонки, Google не видит смысла в продолжении продаж Chromecast Audio или даже в выпуске новой версии.

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