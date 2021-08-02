Google рассекретила дизайн Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Компания Google опубликовала официальные изображения флагманских смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые еще не были представлены официально. Рендеры полностью подтвердили недавние утечки – нас ждет необычный дизайн с горизонтальной полоской сзади, в которой расположен блок основной камеры. Также была рассекречена аппаратная платформа – это фирменная однокристальная система Google Tensor с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта.

По слухам, старшая модель получит 6,7-дюймовый экран с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, а Pixel 6 – 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Pixel 6 Pro также прочат основную камеру со сверхширокоугольным модулем и перископным телемодулем с четырёхкратным оптическим зумом. В обычном Pixel 6 перископной камеры не будет.