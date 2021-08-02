Google рассекретила дизайн Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Компания Google опубликовала официальные изображения флагманских смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые еще не были представлены официально. Рендеры полностью подтвердили недавние утечки – нас ждет необычный дизайн с горизонтальной полоской сзади, в которой расположен блок основной камеры. Также была рассекречена аппаратная платформа – это фирменная однокристальная система Google Tensor с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта.

По слухам, старшая модель получит 6,7-дюймовый экран с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, а Pixel 6 – 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Pixel 6 Pro также прочат основную камеру со сверхширокоугольным модулем и перископным телемодулем с четырёхкратным оптическим зумом. В обычном Pixel 6 перископной камеры не будет.

Комментарии и отзывы Google Pixel 6
Смартфон OPPO Reno6 Z получит SoC Dimens...
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне OPPO Reno6 Z, который еще не был представлен офици...
Стала известна европейская цена Realme G...
Профильный ресурс The Verge сообщил о том, что на официальном сайте Realme уже обнаружилась страница евро...
Представлен недорогой смартфон Blackview...
Компания Blackview пополнила ассортимент смартфонов моделью Blackview A100, который оценен в 250 долларов...
Poco F3 - настоящий зверь по доступной ц...
Xiaomi хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. На сегодняшний день у компании представлен обширн...
iQOO Neo 5 Active Edition обойдется в $3...
В линейку смартфонов Vivo iQOO Neo 5 войдет новая модель – iQOO Neo 5 Active Edition. В отличие от станда...
Фиолетовый Redmi Note 10S выпустят 3 авг...
Недавно компания Xiaomi представила новую расцветку смартфона Redmi Note 10S, который изначально был дост...
Компактный флагман ASUS Zenfone 8 оценен...
Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов компактной моделью Zenfone 8, которая появится...
realme narzo 30 4G получил сертификат пе...
В конце февраля китайский производитель мобильных телефонов Realme выпустил Realme Narzo 30 Pro 5G и Real...
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor