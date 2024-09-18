Google смогла отменить штраф от ЕС на 1,5 млрд евро

Несмотря на то, что этот штраф был отменен, Google не удалось обжаловать штраф 2017 года в размере 2,42 млрд евро за злоупотребление своим доминирующим положением с сервисом Google Shopping, а также штраф в 4,3 млрд евро, наложенный летом 2018 года за принуждение производителей устанавливать Chrome для доступа к Google Play. Соответственно, поисковой гигант частично сэкономил средства, потому что смог отбиться от одного искового заявления, но по всем остальным направлениям компания проиграла и будет вынуждена заплатить просто колоссальные средства из своего бюджета. Впрочем, это было более или менее ожидаемо, потому что компания действительно годами пользовалась своим положением на рынке для укрепления монополии, а теперь пришло время платить за эти нарушения закона.