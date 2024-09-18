Google смогла отменить штраф от ЕС на 1,5 млрд евро

Компании Google всё же удалось отменить штраф в размере 1,5 млрд евро, который был наложен Европейским Союзом в марте 2019 года. Первоначально штраф был назначен за заключение сделок, нарушающих антимонопольные правила, в период с 2006 по 2016 годы. Дело против Google касалось того, что компания устанавливала слишком строгие условия для партнёров AdSense, закрепляя своё доминирующее положение на рынке. AdSense for Search представляет собой поисковую строку Google на сайте клиента, и при использовании её посетителями Google делит комиссионные от рекламных доходов. Общая сумма штрафа составляла 1 494 459 000 евро, что эквивалентно 1,29% от дохода компании за 2018 год.

Несмотря на то, что этот штраф был отменен, Google не удалось обжаловать штраф 2017 года в размере 2,42 млрд евро за злоупотребление своим доминирующим положением с сервисом Google Shopping, а также штраф в 4,3 млрд евро, наложенный летом 2018 года за принуждение производителей устанавливать Chrome для доступа к Google Play. Соответственно, поисковой гигант частично сэкономил средства, потому что смог отбиться от одного искового заявления, но по всем остальным направлениям компания проиграла и будет вынуждена заплатить просто колоссальные средства из своего бюджета. Впрочем, это было более или менее ожидаемо, потому что компания действительно годами пользовалась своим положением на рынке для укрепления монополии, а теперь пришло время платить за эти нарушения закона.