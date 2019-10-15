Google выпустила новый ключ безопасности USB-C Titan

Google добавляет в линейку новый ключ безопасности Titan USB-C, который будет доступен в Google Store за $ 40.

Ключи безопасности обеспечивают практически непревзойденную защиту от различных угроз для ваших учетных записей в Интернете, от фишинга до атак злоумышленников. Когда вы хотите войти в одну из ваших учетных записей, вы подключаете ключ к своему устройству и он аутентифицирует вас. По собственным данным Google, ключи безопасности намного сильнее, чем другие опции, такие как текстовые сообщения, отправленные на ваш телефон.

Многие компании, такие как Coinbase, Dropbox, Facebook, Twitter и Google, поддерживают использование ключей. Но хотя список поддерживаемых компаний невелик, он продолжает расти с увеличением числа пользователей.