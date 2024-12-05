Google выпустила первый апдейт для Android 15

Сегодня смартфоны из серии Pixel получили ряд новых функций благодаря первому квартальному обновлению операционной системы Android 15. Например, смартфоны получат улучшенные субтитры — они добавляют описания различных моментов, не связанных с речью (например, вздохи, аплодисменты и так далее). Эти субтитры появятся везде, где доступны видеосубтитры, включая социальные сети. Также было представлено приложение Lookout — оно предоставляет аудиоописания объектов и фотографий для людей с нарушениями зрения. Более того, компания Google интегрирует модель Gemini 1.5 в данный софт, что позволит создавать более качественные описания изображений, сделанных или открытых через данное приложение.

Ещё компания Google добавляет новые возможности для голосового помощника Gemini — появилась поддержка Spotify, плюс теперь поддерживает расширение Utilities, которое позволяет выполнять звонки, отправлять электронные письма или менять настройки смартфона. Дополнительно появилась возможность создавать стикеры с помощью Emoji Kitchen в Gboard, делиться фотографиями через QR-код в Quick Share и многое другое. К сожалению, другие смартфоны на базе данной операционной системы получат аналогичные функции гораздо позже, потому что сторонние производители сначала должны интегрировать их в свои фирменные прошивки. С другой стороны, это всё равно очень хорошая новость, потому что нововведения полезны людям с ограниченными возможностями.