Google выпустила первый апдейт для Android 15

Ещё компания Google добавляет новые возможности для голосового помощника Gemini — появилась поддержка Spotify, плюс теперь поддерживает расширение Utilities, которое позволяет выполнять звонки, отправлять электронные письма или менять настройки смартфона. Дополнительно появилась возможность создавать стикеры с помощью Emoji Kitchen в Gboard, делиться фотографиями через QR-код в Quick Share и многое другое. К сожалению, другие смартфоны на базе данной операционной системы получат аналогичные функции гораздо позже, потому что сторонние производители сначала должны интегрировать их в свои фирменные прошивки. С другой стороны, это всё равно очень хорошая новость, потому что нововведения полезны людям с ограниченными возможностями.