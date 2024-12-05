Google выпустила первый апдейт для Android 15

Сегодня смартфоны из серии Pixel получили ряд новых функций благодаря первому квартальному обновлению операционной системы Android 15. Например, смартфоны получат улучшенные субтитры — они добавляют описания различных моментов, не связанных с речью (например, вздохи, аплодисменты и так далее). Эти субтитры появятся везде, где доступны видеосубтитры, включая социальные сети. Также было представлено приложение Lookout — оно предоставляет аудиоописания объектов и фотографий для людей с нарушениями зрения. Более того, компания Google интегрирует модель Gemini 1.5 в данный софт, что позволит создавать более качественные описания изображений, сделанных или открытых через данное приложение.

Ещё компания Google добавляет новые возможности для голосового помощника Gemini — появилась поддержка Spotify, плюс теперь поддерживает расширение Utilities, которое позволяет выполнять звонки, отправлять электронные письма или менять настройки смартфона. Дополнительно появилась возможность создавать стикеры с помощью Emoji Kitchen в Gboard, делиться фотографиями через QR-код в Quick Share и многое другое. К сожалению, другие смартфоны на базе данной операционной системы получат аналогичные функции гораздо позже, потому что сторонние производители сначала должны интегрировать их в свои фирменные прошивки. С другой стороны, это всё равно очень хорошая новость, потому что нововведения полезны людям с ограниченными возможностями.
Флагманский смартфон Xiaomi 15 Pro показали на рендере …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал качественное изображение флагманского смартфона …
Представлен бюджетный смартфон Honor Play 9C 5G …
Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play 9C 5G, которая станет доступна для…
Флагман iQOO 13 показали на первых фото …
Информатор WHYLAB поделился первыми фотографиями флагманском смартфона iQOO 13, официальный релиз которог…
Samsung готовится к релизу тройного складного смартфона…
Сегодня появилась интересная информация о том, что компания Samsung в ближайшем будущем может выпустить с…
Смартфон Infinix HOT 50 Pro+ вышел в России …
Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Hot 50 Pro+, который оценен в 22 тысячи рублей.…
Pixel 11 получит важнейший апгрейд за многие годы…
Компания Google анонсировала серию смартфонов Pixel 9 в августе текущего года, что стало большой неожидан…
Глобальный релиз Oppo Find X8 состоится уже скоро …
Компания Oppo объявила, что представленные вчера флагманские смартфоны Find X8 и X8 Pro выйдут за пределы…
Глобальная версия Vivo X200 засветилась в сети …
В базе данных регулятора Bluetooth SIG обнаружилось упоминание смартфона Vivo X200, который вышел в Китае…
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor