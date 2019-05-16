Google заплатит владельцам бракованных Pixel и Pixel XL до $500

Компания Google решила пойти на мировую и урегулировать коллективный иск, поданный в феврале прошлого года владельцами смартфонов Pixel и Pixel XL.

У некоторых «пикселей» были проблемы с одним или несколькими микрофонами (всего их три). Сначала посыпались жалобы от пользователей, а в 2017 году производитель признал эту проблему. По словам представителей компании, микрофон либо полностью неисправен, либо проблема возникла из-за трещины в спаянном соединении звукового кодека.

Тогда Google предлагала обменять неисправный смартфон на новый, но были случаи, когда пользователи получали вместо «поломанного» гаджета такой же. Несмотря на это, компания продолжала продавать «пиксели». Сейчас Google согласилась выплатить пользователям компенсацию за неисправные смартфоны. Это касается моделей Pixel и Pixel XL, выпущенных до 4 января 2017 года. Для этого необходимо иметь подтверждающие покупку документы.

Максимальную сумму в $500 получат как раз те «счастливчики», которые обменяли свой гаджет и получили взамен такое же неисправное устройство. Тем, кто не решился на обмен, выплатят по $350. Те пользователи, которые не сообщали о дефекте, получат по $20 (мелочь, но приятно). В результате общая сумма компенсаций составит около $7,25 миллионов.