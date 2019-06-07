Готовая ОС Huawei появится этой осенью

2019-06-07, Автор - Anna; Продукт - Huawei ОС HongMeng, Oak OS; [42]
Huawei собирается выпустить собственную операционную систему уже в августе. Китайская версия будет называться ОС, а зарубежная Oak OS. Генеральный директор Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю подтвердил, что новая ОС компании будет готова этой осенью.

Huawei не будет делать свою ОС революционной и не похожей ни на что, созданное ранее. Сейчас основная ее задача, это сделать переход для пользователя с Android на новую ОС максимально плавным. В идеале, чтобы массовый потребитель, не вдающийся в технические тонкости, и вовсе не заметил для себя подмены.

Ожидается,что даже если запрет на ведение бизнеса с компаниями США будет снят, Huawei все равно представит свою ОС и начнет ее использовать, пусть и не во всех своих смартфонах.

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