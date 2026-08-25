HONOR представила Play 20A с двумя экранами

Вчера компания HONOR представила смартфон Play 20A — это крайне необычная модель в ассортименте компании. Главная особенность смартфона находится на задней панели — рядом с блоком камер установлен дополнительный дисплей. Это уникальное решение для HONOR, поскольку ни один другой смартфон компании не получил подобной функции. Дополнительный экран позволяет делать селфи с помощью основной камеры, но здесь HONOR решила сэкономить — основной модуль оснащён сенсором на 13 Мп, так что ждать вау-эффекта от снимков не стоит. Более того, несмотря на внешний вид блока камер, это единственная камера на задней панели. Второй дисплей также показывает время, поскольку у основного экрана нет режима Always On Display, отображает информацию о воспроизводимой музыке и сообщает, кто звонит при поступлении вызова.

На лицевой стороне расположился огромный 6,9-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он заметно больше экранов большинства современных смартфонов., но в остальном дизайн вполне типичен для недорогого устройства — асимметричные рамки и фронтальная камера в каплевидном вырезе не выглядят чем-то необычным. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку. При этом HONOR Play 20A работает только в сетях 4G и построен на процессоре MediaTek Helio G81, объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а для хранения данных предусмотрено 64 или 128 ГБ памяти. Стандартные характеристики для недорого смартфона, но у него есть интересная фишка.
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