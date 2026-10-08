Флагман OnePlus 16 показали на живых фото

Китайские источники опубликовали живые фотографии флагманского смартфона OnePlus 16, официальная презентация которого состоится 12 октября. Аппарат демонстрируется в расцветке Tomorrow’s Starlight с подсветкой на задней панели.

Что до технических параметров, устройству приписывают наличие дисплея с частотой обновления до 185 Гц, фирменной прошивки ColorOS 17 на базе операционной системы Android 17, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти, топовой 2-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц, тыльной камеры с модулями разрешением 200 Мп (сенсор формата 1/1,4 дюйма), 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°), фронтальной камеры на 50 Мп с автофокусом, аккумулятора ёмкостью 9000 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.