Графические процессоры AMD RDNA3 RX 7000 на базе MCM будут более энергоэффективными, чем графические процессоры NVIDIA RTX 4000

Анализ Moores Law is Dead предполагает, что серия AMD RTX 7000 следующего поколения может превзойти по производительности графические процессоры NVIDIA серии RTX 4000. Само собой это просто слух. Тем не менее, это вывод, основанный на информации, предоставленной компанией AMD. Просочившееся описание подтвердило, что грядущая серия RX 7000 основана на RDNA3 и имеет по крайней мере 1 SKU с двумя разными задействованными процессами (5-нм и 6-нм TSMC).

AMD уже изменила ситуацию на рынке ЦП благодаря своим процессорам Ryzen на базе MCM, и похоже, что она хочет повторить этот трюк и на стороне графического процессора. Хотя на этом подтвержденные новости заканчиваются, другой слух предполагает, что графические процессоры RDNA3 могут иметь до 15 360 ядер, что было бы значительным шагом вперед по сравнению с 5120 ядрами RX 6900.

В последнее время AMD больше сосредоточилась на том, чтобы занять для себя нишу в области графических процессоров, которая ориентирована на массовый сегмент, а не на сегмент высококлассных игр, но все это может измениться с RDNA3. С исчезновением некоторых ключевых ограничений архитектуры RDNA2, сокращением узлов и наконец-то раскрытием философии дизайна MCM с графическими процессорами.
Комментарии и отзывы AMD RDNA3 RX 7000
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