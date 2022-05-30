Графические процессоры AMD RDNA3 могут поддерживать режим передачи UHBR20

Недавний патч AMD подтверждает, что графические процессоры на основе архитектуры RDNA3 будут поддерживать стандарт DisplayPort 2.0 и могут поддерживать самый высокий режим передачи UHBR20. При использовании с подходящим кабелем и монитором максимальная пропускная способность составит 80 Гбит/с. Ранее VESA запустила программу сертификации DP 2.0 и уже есть пара кабелей, сертифицированных UHBR20, хотя их длина ограничена 0,8 м. Поскольку DP 2.0 использует уровень физического интерфейса Thunderbolt 3, пассивные кабели имеют те же ограничения по длине при использовании самых высоких скоростей передачи.

Если будущие графические процессоры AMD будут поддерживать UHBR20, они смогут выводить HDR-видео с разрешением 4K при 240 Гц или 8K при 60 Гц даже без использования DSC. С DSC, который, по утверждению VESA, не имеет визуальных потерь и может сжимать поток данных в соотношении 3: 1, вы можете управлять экраном HDR 8K 144 Гц по одному кабелю.
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