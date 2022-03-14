Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4090 "Ada Lovelace" обеспечивают TDP до 600 Вт, а вариант Ti — более 800 Вт

Новые слухи предполагают что графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4090 будут прожорливыми монстрами. Согласно новым слухам, графический процессор NVIDIA Ada Lovelace AD102 будет иметь по крайней мере три видеокарты: GeForce RTX 4090 Ti, RTX 4090 и RTX 4080. RTX 4080, которая, как ожидается, станет самой урезанной картой с графическим процессором AD102, будет иметь TDP 450 Вт, RTX 4090 будет иметь TDP 600 Вт, а RTX 4090 Ti будет иметь TDP более 800 Вт.

Несколько производителей блоков питания уже начали выпускать свои новые блоки питания Gen 5, которые будут включать в себя необходимые разъемы для поддержки графических процессоров следующего поколения, но они имеют только один основной разъем Gen 5, это означает, что если NVIDIA будет использовать второй 16-контактный порт, пользователям придется использовать переходник с 2x 8-контактного на 1x 16-контактный, который будет поставляться с большинством этих блоков питания.

Один 16-контактный разъем будет подавать на видеокарту до 600 Вт и дополнительные 75 Вт от разъема PCIe, а это означает, что все видеокарты, кроме RTX 4090 Ti, будут питаться от одного разъема. Но RTX 4090 Ti — это совершенно другой зверь, и если этот слух подтвердится, он получит два 16-контактных разъема. Охлаждение графического процессора Ada Lovelace AD102 также станет огромной задачей не только для NVIDIA, но и для инженеров AIB.
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