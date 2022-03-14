Несколько производителей блоков питания уже начали выпускать свои новые блоки питания Gen 5, которые будут включать в себя необходимые разъемы для поддержки графических процессоров следующего поколения, но они имеют только один основной разъем Gen 5, это означает, что если NVIDIA будет использовать второй 16-контактный порт, пользователям придется использовать переходник с 2x 8-контактного на 1x 16-контактный, который будет поставляться с большинством этих блоков питания.
Один 16-контактный разъем будет подавать на видеокарту до 600 Вт и дополнительные 75 Вт от разъема PCIe, а это означает, что все видеокарты, кроме RTX 4090 Ti, будут питаться от одного разъема. Но RTX 4090 Ti — это совершенно другой зверь, и если этот слух подтвердится, он получит два 16-контактных разъема. Охлаждение графического процессора Ada Lovelace AD102 также станет огромной задачей не только для NVIDIA, но и для инженеров AIB.