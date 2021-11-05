Графический процессор AMD Radeon PRO V620 обеспечивает мощную, многофункциональную визуальную производительность

AMD анонсировала графический процессор AMD Radeon PRO V620, созданный на основе новейшей архитектуры AMD RDNA 2, которая обеспечивает высокопроизводительное ускорение графического процессора для современных требовательных облачных рабочих нагрузок, включая захватывающие игровые возможности AAA, интенсивные трехмерные рабочие нагрузки и современные офисные приложения для повышения производительности в масштабе в облаке.

Благодаря инновационным возможностям разделения графического процессора, многопотоковым кодировщикам с аппаратным ускорением и памяти GDDR6 объемом 32 ГБ, AMD Radeon PRO V620 предлагает выделенные ресурсы графического процессора, которые масштабируются для нескольких пользователей графики, помогая обеспечить экономичное ускорение графики для ряда рабочих нагрузок. Графический процессор AMD Radeon PRO V620, созданный с использованием той же архитектуры графического процессора, что используется в игровых консолях последнего поколения и в играх для ПК, также предназначен для разработки и предоставления иммерсивных игровых возможностей AAA. Графический процессор AMD Radeon PRO V620 представляет значительные архитектурные усовершенствования в виде мощных вычислительных блоков, надежного визуального конвейера и нового кэша AMD Infinity Cache, обеспечивающего игровую производительность с высоким разрешением с использованием новейших визуальных технологий, включая Vulkan, DirectX 12 Ultimate и AMD. FidelityFX. Благодаря новейшим функциям виртуализации, а также AMD Infinity Cache и 32 ГБ памяти GDDR6, AMD Radeon PRO V620 помогает обеспечивать эффективную потоковую передачу контента с низкой задержкой для нескольких одновременных пользователей, изменяя определение облачных игр.