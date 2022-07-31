Графический процессор Intel Arc A770M быстрее мобильной версии GeForce RTX 3060

Появились первые тесты флагманского графического процессора Intel Arc A770M. Он был протестирован на мини-ПК NUC12SNKi72 и на 17,3-дюймовом ноутбуке Clevo X270PTA. Оба теста показали более 10000 баллов в Time Spy, это больше, чем результат у мобильной версии GeForce RTX 3060.

Частоты в обоих случаях одинаковые: средняя частота GPU — 1710-1714 МГц, максимальная — 2050 МГц. Частота памяти GDDR6 в обоих случаях составила 2,0 ГГц (объем памяти 16 ГБ).

Мини-ПК NUC, в отличие от ноутбука, тестировался с неоптимизированными драйверами. Следует отметить, что если в 3DMark Intel Arc A770M оказался быстрее GeForce RTX 3060, в реальных условиях и играх, результаты Intel Arc A770M могут быть другими. Также стоит отметить, ноутбуки с Arc A770M могут оказаться заметно дороже ноутбуков с GeForce RTX 3060.
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