Графический процессор Intel Iris Xe запустят с процессорами Tiger Lake

В скором времени компания Intel проведет свое мероприятие, в котором планируется представить графический процессор Xe с процессорами Tiger Lake. Intel Xe нацелены на сегмент ноутбуков, ожидается, что производительность возрастет в два раза по сравнению с предыдущим поколением, установленными на процессорах Ice Lake. Напомним, что графический процессор Iris Xe представлен как интегрированный блок в процессорах Tiger Lake.

Производительность графического процессора составит примерно 2,5 терафлопс, что делает его быстрее, чем консоли PS4 и Xbox One. Судя по графикам, Intel Iris Xe превзойдет дискретную карту GeForce GTX 1050 Ti для ПК или мобильную видеокарту Radeon RX 5300M. Уже на этой неделе мы увидим новые процессоры Tiger Lake вместе с Intel Iris Xe.