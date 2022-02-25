Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2050 для ноутбуков на 23 % быстрее, чем GTX 1650

Тесты MechRevo показывают захватывающее открытие маломощного графического процессора NVIDIA для ноутбуков в сочетании с эталонными тестами 3DMark Fire Strike. Текущие результаты показывают, что RTX 2050 примерно на 23% эффективнее предыдущей GeForce GTX 1650 и примерно на 134% быстрее, чем NVIDIA MX450. Производительность RTX 2050 почти такая же, как у GeForce MX570 компании. MX570 — это дискретный графический процессор NVIDIA с низким энергопотреблением, разработанный для легких и тонких ноутбуков.
NVIDIA GeForce RTX 2050 оснащена графическим процессором Ampere с 2048 ядрами CUDA. Дизайн идентичен графическим процессорам NVIDIA GeForce MX570 и RTX 3050. Существенная разница заключается в размере памяти и ширине шины, которая ограничена 2 ГБ и 64-битными соответственно. Меньший объем памяти и размер шины являются причиной ограничений карты.