Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2050 для ноутбуков на 23 % быстрее, чем GTX 1650

MechRevo, китайский производитель портативных компьютеров, недавно обнародовал результаты тестов грядущего графического процессора для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 2050 показав, что новый чип от NVIDIA более эффективен, чем сопоставимые графические процессоры.

Тесты MechRevo показывают захватывающее открытие маломощного графического процессора NVIDIA для ноутбуков в сочетании с эталонными тестами 3DMark Fire Strike. Текущие результаты показывают, что RTX 2050 примерно на 23% эффективнее предыдущей GeForce GTX 1650 и примерно на 134% быстрее, чем NVIDIA MX450. Производительность RTX 2050 почти такая же, как у GeForce MX570 компании. MX570 — это дискретный графический процессор NVIDIA с низким энергопотреблением, разработанный для легких и тонких ноутбуков.

NVIDIA GeForce RTX 2050 оснащена графическим процессором Ampere с 2048 ядрами CUDA. Дизайн идентичен графическим процессорам NVIDIA GeForce MX570 и RTX 3050. Существенная разница заключается в размере памяти и ширине шины, которая ограничена 2 ГБ и 64-битными соответственно. Меньший объем памяти и размер шины являются причиной ограничений карты.