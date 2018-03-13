Графический процессор NVIDIA P102-100 для майнинга - имеет 3200 шейдерных ядер и 5 ГБ

Одна из самых удивительных тенденций в 2017/2018 году должна стать ростом спроса на все, что связано с криптовалютой. Вся аппаратная индустрия погрузилась в нее, от материнских плат до видеокарт до еще более эффективных источников питания. Теперь был обнаружен новый графический процессор NVIDIA. Ну, не совсем новый, но переконфигурированный.Похоже, что Nvidia выпускает специальную версию существующего графического процессора на рынок, P102-100 базируется на том же чипе GP102, что и GeForce GTX 1080 Ti и GTX Titan Xp. Однако, он будет переконфигурирован, у него будет меньше каналов памяти, меньше шейдерных ядер и меньше памяти. Все это предназначено для криптовалюты, что делает карту дешевле в производстве и продаже, сохраняя высокие показатели хэша.