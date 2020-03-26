Greenliant выпускает промышленные твердотельные накопители на 2 ТБ NVMe и SATA M.2 ArmourDrive

Greenliant начал серийное производство промышленных модулей SSD 2ТБ NVMe и SATA ArmourDrive. Также Greenliant станет одной из первых компаний, предложивших твердотельные накопители промышленной температуры от -40 ° C до + 85 ° C на 2 ТБ. Новые накопители M.2 емкостью 2 ТБ будут построены в форм-факторе 2280 и будут оснащены аппаратным шифрованием и встроенным кешем DRAM.

SSD-накопители серии Greenliant 87 PX и 88 PX NVMe M.2 ArmourDrive доступны в трёх вариантах на 240 ГБ, 480 ГБ и 960 ГБ. Также все серии 87 и 88 PX ArmourDirve будут работать при промышленной температуре от -40 до +85 градусов Цельсия и поддерживать шифрование AES-256 / TCG OPAL, а также безопасное стирание.

Полный ассортимент промышленных твердотельных накопителей 87/88 PX ArmourDrive MVMe и SATA M.2 изготавливается с использованием промышленной флэш-памяти 3-бит на ячейку (TLC) 3D NAND для обеспечения безопасного и надежного хранения данных для встроенных систем.